viernes, septiembre 4, 2026
Internacionales

Nueva York destinará USD 1 millón a la enseñanza del 11-S

De La Bahía 915

La ciudad de Nueva York destinará un millón de dólares a la enseñanza de los atentados del 11 de septiembre mediante visitas escolares, contenidos virtuales y capacitación docente, según informaron miembros del Concejo Municipal a CBS News.

La iniciativa se realiza en colaboración con el 9/11 Memorial & Museum de cara al aniversario número 25 de los ataques terroristas.

Por su parte, el alcalde Zohran Kwame Mamdani firmó dos órdenes ejecutivas para formalizar el Día de Conmemoración y Servicio en la ciudad y actualizar los planes gubernamentales de emergencia.

En tanto, 100 millones de estadounidenses no tienen recuerdos propios de la tragedia por haber nacido después o ser muy pequeños en 2001, de acuerdo con datos aportados por la directora del museo, Beth Hillman.

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