Menos de 13 años no podrán usar el Cybercab de Tesla

La empresa Tesla fijó una restricción de edad para el uso de su vehículo autónomo Cybercab y prohibió el transporte de menores de 13 años.

Las condiciones del servicio de robotaxi establecen además que las personas menores de 18 años deben viajar acompañadas por un adulto.

La compañía automotriz no explicó los motivos de la decisión. El automóvil tampoco incluye anclajes estándar para sillas infantiles y requiere el uso del cinturón de seguridad.

La firma dio a conocer las reglas en la actualización de su aplicación después de una presentación privada.