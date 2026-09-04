Kicillof inauguró el nuevo edificio de la Secundaria N°8 en Hilario Ascasubi

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezó este viernes la inauguración del nuevo edificio de la Escuela Secundaria N°8 en el municipio de Villarino, junto a la directora general de Cultura y Educación, Flavia Terigi; y el intendente local, Carlos Bevilacqua. Además, con la presencia del ministro de Infraestructura y Servicios Públicos, Gabriel Katopodis, puso en funcionamiento el Acueducto Pedro Luro – Hilario Ascasubi, tras las obras de recambio total de sus cañerías.

En ese marco, Kicillof afirmó: “Esta nueva escuela es el resultado directo del esfuerzo, el sacrificio y la lucha colectiva de toda la comunidad educativa de Ascasubi”. “Los vecinos saben que cuentan con el compromiso de una Provincia que ha establecido a la educación pública como una prioridad: fue así como, después de que el Gobierno nacional abandonara las obras, pudimos retomar los trabajos y terminar este edificio que trae más bienestar a la localidad”, agregó.

A partir de una inversión de $1.048 millones, la obra que había sido paralizada por el Gobierno nacional y fue reactivada por la Provincia mejorará las condiciones de cursada de los más de 275 alumnos y alumnas que asisten al establecimiento. Este nuevo edificio de la ES N°8 -que llevará el nombre de Héroes de Malvinas- cuenta con seis aulas, SUM, cocina y dependencias administrativas.

“Javier Milei no solo está desfinanciando al Estado, sino que apunta a destruirlo. Es de una gravedad enorme porque, como quedó claro aquí hoy con esta inauguración, sin Estado no hay escuela, y sin escuela no hay futuro”, sostuvo el Gobernador, y añadió: “Valoramos profundamente la decisión de todos los que eligieron homenajear a nuestros héroes de Malvinas para bautizar a esta institución. Eso también es la escuela pública: memoria y soberanía genuina, lejos de cualquier oportunismo”.

Por su parte, Terigi sostuvo: “Obras como esta demuestran que el Estado bonaerense está presente en cada lugar donde hay niños, niñas y adolescentes para garantizar su educación: la ampliación de derechos requiere de más edificios, más equipamiento y más docentes en cada rincón de nuestra Provincia”.

“Esta escuela demuestra que, aun en un contexto muy difícil, el Estado provincial decide acompañar y trabajar con compromiso para concretar obras fundamentales que las comunidades esperan y necesitan”, subrayó Bevilacqua.

Además, el Gobernador visitó y entregó la resolución de creación a la Escuela de Educación Especial N° 504, la primera de esta modalidad en la localidad.

Nuevo Acueducto Pedro Luro – Hilario Ascasubi

Durante la jornada, Kicillof inauguró la obra de recambio del Acueducto Pedro Luro – Hilario Ascasubi, que mejorará el abastecimiento de agua potable para más de 13 mil habitantes de la zona.

Con una inversión de $5.476 millones, Aguas Bonaerenses (ABSA) llevó a cabo el reemplazo de la antigua red de cañerías de asbesto cemento por una de PVC -más eficiente y confiable para el funcionamiento del sistema- a lo largo de 16,43 kilómetros.

Por último, Kicillof sostuvo: “La obra del acueducto era esencial para el distrito, pero no podía hacerse juntando fondos de los vecinos como pretende el Presidente: vino el Estado provincial, planificó e invirtió para que sea una realidad”. “Cuando dicen que la obra pública tiene que desaparecer, lo que quieren es sacarle la posibilidad al pueblo de que viva mejor. Nuestro camino va a ser siempre con más infraestructura, más educación y más trabajo para los y las bonaerenses”, concluyó.

Estuvieron presentes el director Ejecutivo de ARBA, Cristian Girard; el presidente ejecutivo de ABSA, Hugo Obed; el administrador general de la Corporación de Fomento del Valle del Río Colorado, José Ramiro Vergara; los directores provinciales de Coordinación Territorial Interior Sur de la Jefatura de Asesores del Gobernador, Gabriel Godoy; y de Educación Especial, Sebastián Urquiza; el director Ejecutivo de Obras, Carlos Bouissou; la senadora provincial Ayelén Durán; las dirigentas Patricia Cobello y María Del Valle Otero; el dirigente Leandro Poblete; las directoras de la ES N°8, Verónica Fernández, y de la EE N°504, Laura Christiansen; concejales y concejalas; funcionarios y funcionarias locales.