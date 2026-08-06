Boca oficializó la contratación del delantero Enner Valencia

Boca Juniors oficializó la contratación del delantero Enner Valencia, de 36 años y máximo goleador de la selección de Ecuador.

El futbolista, con último paso por el Pachuca de México, llegará al país para realizarse los estudios médicos.

Si no surgen inconvenientes, firmará un contrato que lo unirá al club hasta diciembre de 2027.

Su incorporación fue un pedido del entrenador Rodolfo Arruabarrena para reforzar el ataque ante las lesiones de otros jugadores del plantel, como Adam Bareiro.

El arribo del ecuatoriano, que llega con el pase en su poder, fue posible gracias a la liberación de un cupo de extranjero.

Valencia es el cuarto refuerzo del equipo en este mercado de pases.