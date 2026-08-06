Diego Forlán es el nuevo DT de Uruguay

Diego Forlán asumirá como director técnico de la selección mayor y sub-20 de Uruguay.

Su designación llega después de un ciclo con Marcelo Bielsa y una eliminación temprana en el Mundial 2026.

La Asociación Uruguaya de Fútbol oficializó la contratación y aclaró que Forlán dirigirá a la selección absoluta de forma interina.

El principal objetivo de su proyecto será potenciar a los jóvenes talentos para fortalecer el camino hacia el equipo mayor.

Su experiencia como entrenador es limitada, con breves pasos por Peñarol y Atenas de San Carlos en el fútbol uruguayo.

El exdelantero, que debutará en la ventana internacional de septiembre-octubre, con amistosos programados contra Japón y Corea del Sur, será presentado oficialmente el 10 de agosto en el Estadio Centenario.