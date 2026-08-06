España confirma que un turista francoargentino está aislado con hantavirus

El Ministerio de Sanidad de España confirmó este jueves que un viajero francoargentino está aislado en su alojamiento en Galicia, en el noroeste del país, tras haber dado positivo en la variante Andes de hantavirus en una muestra recogida hace unos días en Francia.

Sin embargo, no es necesario que el viajero ingrese en una Unidad de Aislamiento y Tratamiento de Alto Nivel (UATAN) porque está asintomático.

Las autoridades francesas informaron este jueves del caso de este turista, que se encuentra aislado en España junto a su familia, tras haber pasado por Francia en la segunda mitad de julio.

Fuentes del Ministerio de Sanidad de España explicaron después que hoy tuvieron “conocimiento de que un ciudadano francoargentino de viaje por Europa, y que en estos momentos se encuentra en territorio español, en Galicia, dio positivo en hantavirus a raíz de una muestra tomada hace unos días en Francia por un cuadro respiratorio leve”.

El paciente “acudió a los servicios médicos en Francia, con un cuadro muy leve, que posteriormente el país vecino identificó como hantavirus”, en concreto, de la variante Andes. Según las mismas fuentes, el turista “después viajó a España ya asintomático y por lo tanto ya no podía contagiar”.

Tanto desde el Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES) como desde los servicios de Salud Pública de Galicia se están realizando los estudios precisos para determinar qué acciones han de tomarse, abundaron las fuentes, según las cuales se están poniendo en marcha los procedimientos para gestionar este caso y los posibles contactos.

La detección de este caso tiene lugar un mes después de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) diera por finalizado el brote del crucero MV Hondius, también de la variedad Andes, que se desató en abril y obligó a una compleja operación de evacuación de los ocupantes del buque en la española isla de Tenerife (océano Atlántico), tras registrarse tres muertes.

Entre los evacuados había 14 españoles que permanecieron aislados en el Hospital Gómez Ulla de Madrid. Dos de ellos dieron positivo por hantavirus durante el aislamiento, según Sanidad.

El hantavirus, cuyos síntomas son similares a los de la gripe, es una enfermedad viral que se transmite principalmente por contacto con orina, heces o saliva de roedores infectados.

La variante Andes es un subtipo identificado como predominante en Chile y Argentina, especialmente en la Patagonia, y puede contagiarse entre personas, aunque es una transmisión poco frecuente y por contacto estrecho y prolongado. (EFE)