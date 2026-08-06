Para el Gobierno nacional, el paro universitario del próximo 12 de agosto es “prematuro”

La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, compartió este jueves un comunicado oficial de su cartera en el que se cuestiona el paro convocado por los gremios docentes universitarios para el próximo 12 de agosto al considerar que la medida de fuerza es “prematura”, ya que el Gobierno “ha dado cumplimiento a lo acordado”

En el texto, el Ministerio recordó que “el pasado 10 de junio se firmó un acta paritaria con los gremios docentes, mediante la cual se acordó un incremento salarial del 24,33%, distribuido en dos tramos: un 21,33% en el mes de junio y un 3% en el mes de octubre”.

Además, remarcó que “en esa misma acta las partes acordaron pasar a un cuarto intermedio y convocar a una nueva reunión paritaria, con plazo límite hasta el 15 de septiembre”.

“En ese marco, la medida de fuerza anunciada resulta prematura, toda vez que no existe incumplimiento alguno por parte del Gobierno nacional respecto de los compromisos asumidos en la negociación paritaria vigente”, apuntó la cartera que comanda Pettovello.