Botulismo: hay un nuevo internado en la provincia de La Pampa

La crisis sanitaria desatada por el consumo de conservas en mal estado sumó un nuevo capítulo de preocupación en La Pampa.

El Ministerio de Salud de esa provincia confirmó el domingo por la tarde la internación de una tercera persona con síntomas compatibles con botulismo alimentario.

Este nuevo paciente pertenece al mismo grupo de personas que consumió el producto contaminado días atrás en una cena en la localidad de Toay.

Según informó la Dirección de Epidemiología, la persona consultó en un centro asistencial tras presentar dificultades características de la enfermedad, activándose de inmediato el protocolo de emergencia que incluyó su derivación e internación en la capital pampeana.

CONFIRMACIÓN DEL MALBRÁN

La noticia llega apenas horas después de que el Instituto Malbrán enviara los resultados concluyentes de las muestras analizadas en Buenos Aires.

Los estudios confirmaron la presencia de la toxina botulínica tanto en los alimentos secuestrados como en los pacientes atendidos inicialmente.

El brote ya se cobró la vida de una reconocida artista local, aunque en ese caso las muestras iniciales no habían resultado suficientes para el laboratorio, pero el nexo epidemiológico es hoy indiscutible.

Desde Salud reiteraron el pedido desesperado a la población: cualquier persona que tenga en su poder frascos de escabeche de la marca “Juli-Mar” debe abstenerse de abrirlos y entregarlos a las autoridades.

El producto, de elaboración informal y sin registros sanitarios (RNPA o RNE), es el foco de la investigación.

Ante la aparición de visión borrosa, dificultad para tragar o debilidad muscular, se insta a los vecinos a acudir de inmediato al centro de salud más cercano, ya que el tratamiento temprano es vital para la supervivencia. (El Diario de La Pampa)