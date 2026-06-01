Camionero alcoholizado volcó en la ruta 35: llevaba botellas de agua mineral

Un camión volcó sobre la ruta nacional 35, a la altura del kilómetro 254, en cercanías de Padre Buodo (La Pampa).

El conductor, un hombre de 41 años oriundo de la provincia de Buenos Aires, fue trasladado al hospital de General Acha y el test de alcoholemia arrojó resultado positivo.

Según informaron fuentes policiales a La Arena, el vehículo involucrado fue un Iveco 490 con semirremolque, que quedó volcado sobre su lateral izquierdo en el carril este de la ruta.

De acuerdo con las fuentes, el camión transportaba una carga de botellas de agua mineral y era conducido por un hombre domiciliado en González Catán.

Por causas que se investigan, el conductor perdió el control del rodado mientras circulaba de norte a sur y atravesaba una curva de amplia extensión, lo que provocó el vuelco sobre la cinta asfáltica.

El transporte pertenece a una empresa dedicada a la logística y distribución de productos de la marca Villa del Sur.

Tras recibir asistencia médica en el lugar, el chofer fue trasladado en ambulancia al hospital de General Acha. Posteriormente, se le practicó el test de alcoholemia, que dio resultado positivo.