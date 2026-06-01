La Pampa: secuestraron casi 400 kilos de carne equina dentro de un Toyota Etios

Personal policial de la Unidad Regional IV secuestró durante la madrugada del sábado cerca de 400 kilos de carne equina que era transportada en infracción durante un control realizado en el Puesto Caminero Puente Dique, sobre la ruta nacional 151.

Según informó Radio Génesis 25 de Mayo, el procedimiento se llevó a cabo alrededor de las 4.40, cuando efectivos de Seguridad Rural interceptaron un vehículo Toyota Etios Cross que trasladaba una importante cantidad de carne sin poder acreditar su procedencia.

Tras la intervención de un médico veterinario, se determinó que se trataba de carne equina transportada sin respetar la cadena de frío ni las condiciones sanitarias exigidas por la normativa vigente.

Como resultado, fueron secuestrados aproximadamente 397 kilos de producto cárnico y se iniciaron actuaciones por infracción a la Ley Provincial N°817. Posteriormente, la mercadería fue destruida conforme a los protocolos sanitarios establecidos. (El Diario de La Pampa)