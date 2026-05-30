Operativo policial de Bahía Blanca: 13 aprehendidos, armas secuestradas y una moto recuperada

Un Operativo de Saturación de Zonas Calientes realizado en barrios periféricos de Bahía Blanca permitió la aprehensión de 13 personas, el secuestro de armas de fuego, la recuperación de una motocicleta con pedido de secuestro y la incautación de drogas.

El despliegue se llevó a cabo en jurisdicciones de las comisarías Primera, Quinta y Sexta, con la participación de alrededor de 95 efectivos de distintas fuerzas policiales con asiento en la ciudad.

Como resultado de los procedimientos, fueron puestos a disposición de la Justicia 10 mayores y tres menores de edad.

Además, se secuestraron dos armas de fuego, se recuperó una motocicleta con pedido de secuestro activo y se incautaron 20 gramos de marihuana y 15 gramos de cocaína.

Durante la jornada también participó personal de la Comisaría de la Mujer y la Familia, que distribuyó material informativo sobre violencia de género y los canales de asistencia disponibles para las víctimas.

La presentación del operativo se realizó en el Parque Noroeste, con la presencia del intendente Federico Susbielles, el subsecretario de Seguridad bonaerense Federico Montero, el titular de la Agencia de Seguridad local Martín Pacheco y autoridades policiales, entre ellas el Gonzalo Bezos y el Gonzalo Sandobal.

Según se informó, este tipo de operativos se planifica a partir del análisis de mapas del delito elaborados por las fuerzas de seguridad, que permiten identificar las zonas y franjas horarias con mayor incidencia delictiva para reforzar la presencia policial.