sábado, mayo 30, 2026
Policiales

Golpe narco en Río Negro: cayó una red tras 13 meses de investigación

De La Bahía 915

Una investigación de más de 13 meses desarrollada por la Policía de Río Negro permitió desarticular una organización dedicada al tráfico y comercialización de estupefacientes en la provincia, en el marco del operativo Acción Unificada contra el Delito (AUDI).

El procedimiento incluyó nueve allanamientos simultáneos, ocho en Allen y uno en San Carlos de Bariloche, que culminaron con dos detenidos, cinco personas imputadas y el secuestro de drogas, armas, dinero y vehículos.

Según la investigación, la organización trasladaba estupefacientes desde el Alto Valle hacia Bariloche, donde posteriormente eran distribuidos y comercializados.

Durante los operativos se incautaron aproximadamente 1,6 kilos de cocaína y 1,1 kilos de marihuana. También fueron secuestrados 20 teléfonos celulares, balanzas de precisión, máquinas contadoras de billetes y sustancias utilizadas para el fraccionamiento y estiramiento de la droga.

Además, los investigadores hallaron cerca de 2.486.250 pesos, 16.400 dólares y 205 euros, junto con tres armas de fuego —dos calibre 9 milímetros y una calibre .380— y tres vehículos presuntamente utilizados por la organización.

La pesquisa permitió establecer que los integrantes cumplían roles específicos dentro de la estructura, desde el abastecimiento y transporte de la droga hasta su distribución final.

Por disposición de la Justicia Federal, dos hombres mayores de edad quedaron detenidos, mientras que otras cinco personas fueron vinculadas a la causa por presunta infracción a la Ley de Estupefacientes.

El operativo movilizó a unos 120 efectivos de distintas unidades especiales de la Policía de Río Negro.

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