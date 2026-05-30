Golpe narco en Río Negro: cayó una red tras 13 meses de investigación

Una investigación de más de 13 meses desarrollada por la Policía de Río Negro permitió desarticular una organización dedicada al tráfico y comercialización de estupefacientes en la provincia, en el marco del operativo Acción Unificada contra el Delito (AUDI).

El procedimiento incluyó nueve allanamientos simultáneos, ocho en Allen y uno en San Carlos de Bariloche, que culminaron con dos detenidos, cinco personas imputadas y el secuestro de drogas, armas, dinero y vehículos.

Según la investigación, la organización trasladaba estupefacientes desde el Alto Valle hacia Bariloche, donde posteriormente eran distribuidos y comercializados.

Durante los operativos se incautaron aproximadamente 1,6 kilos de cocaína y 1,1 kilos de marihuana. También fueron secuestrados 20 teléfonos celulares, balanzas de precisión, máquinas contadoras de billetes y sustancias utilizadas para el fraccionamiento y estiramiento de la droga.

Además, los investigadores hallaron cerca de 2.486.250 pesos, 16.400 dólares y 205 euros, junto con tres armas de fuego —dos calibre 9 milímetros y una calibre .380— y tres vehículos presuntamente utilizados por la organización.

La pesquisa permitió establecer que los integrantes cumplían roles específicos dentro de la estructura, desde el abastecimiento y transporte de la droga hasta su distribución final.

Por disposición de la Justicia Federal, dos hombres mayores de edad quedaron detenidos, mientras que otras cinco personas fueron vinculadas a la causa por presunta infracción a la Ley de Estupefacientes.

El operativo movilizó a unos 120 efectivos de distintas unidades especiales de la Policía de Río Negro.