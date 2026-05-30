Decomisaron 60 kilos de carne picada que eran transportados sin condiciones sanitarias en la ruta 22

Personal del Cuerpo de Seguridad Vial de Allen decomisó este sábado alrededor de 60 kilos de carne picada que eran transportados de manera irregular en un vehículo sobre la ruta nacional 22.

El procedimiento se realizó a la altura del kilómetro 1198, donde los efectivos detuvieron un Audi A5 para una inspección de rutina.

Durante el control observaron varios bultos de gran tamaño ubicados en el asiento trasero del rodado.

Al ser consultado, el conductor informó que trasladaba aproximadamente 60 kilos de carne picada.

Tras las verificaciones correspondientes, se constató que la mercadería era transportada sin cumplir las condiciones sanitarias y de conservación exigidas para este tipo de productos.

Con intervención de las autoridades competentes y en presencia de testigos, se procedió al decomiso de la carne, que posteriormente fue incinerada de acuerdo con los protocolos vigentes.