Murió un joven tras descompensarse durante un partido de fútbol 5 en General Pico

Un joven de 20 años falleció este viernes por la noche luego de sufrir una descompensación mientras disputaba un partido de fútbol 5 en General Pico.

Según informó el medio local InfoPico, el hecho ocurrió alrededor de las 23, cuando un grupo de amigos se encontraba jugando. De acuerdo con información preliminar, la víctima era oriunda de Parera.

El fiscal Guillermo Komarofky explicó que el joven chocó accidentalmente con el arquero durante una jugada y luego se descompensó.

Tras el impacto, comenzó a convulsionar sobre el césped sintético. Mientras aguardaban la llegada de una ambulancia, las personas presentes le practicaron maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP).

El equipo médico logró estabilizarlo de manera preliminar y lo trasladó de urgencia a un hospital local, donde finalmente falleció pese a los esfuerzos del personal de salud.

Las autoridades investigan las circunstancias del hecho y aguardan los resultados de las actuaciones correspondientes para determinar la causa de la muerte.