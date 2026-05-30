Murió una mujer en La Pampa tras chocar contra un camión que trasladaba una picadora de piedra

La ruta provincial 20, también conocida como la Ruta del Desierto, fue escenario de un trágico choque que dejó como resultado una víctima fatal.

El hecho se produjo el viernes por la noche en jurisdicción de la provincia de La Pampa.

De acuerdo a lo informado por el comisario inspector Omar Sabaidini, el hecho se produjo ayer aproximadamente a las 20.40 horas en el kilómetro 267, en inmediaciones de la localidad de La Reforma.

El siniestro fue protagonizado por un automóvil en el que viajaba una pareja y, por razones que se investigan, impactó en la parte trasera de un camión de importantes dimensiones que trasladaba una picadora de piedra con destino a la localidad neuquina de Añelo.

Como consecuencia del impacto, la mujer que viajaba en el rodado menor perdió la vida en el lugar del hecho. En tanto, el conductor fue derivado de urgencia al Hospital “Jorge Ahuad” de 25 de Mayo con heridas de consideración.

Aún no trascendió la identidad ni la filiación de ambos automovilistas. (Diario La Arena)