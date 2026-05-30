Bahía Blanca: el poder adquisitivo del salario real registrado acumula un retroceso de 1,7% en lo que va de 2026

Durante abril el Índice de Salarios (ISAL) registró un crecimiento del 3,4% en relación al mes anterior, mientras que los precios de la economía medidos por el IPC – CREEBBA se elevaron un 2,6%, informó el centro de estudios económicos local.

De esta forma, el primer cuatrimestre del año concluyó con una variación acumulada de 9,2% para los salarios bahienses, en tanto que la inflación en igual período ascendió a 11,1%.

De acuerdo al estudio publicado por el CREEBBA, a lo largo de los últimos ocho meses los salarios registrados habían quedado por debajo del ritmo de crecimiento los precios de la economía. Sin embargo, en abril dicha dinámica se interrumpió. “Lo antedicho sucedió en el marco de ajustes al alza en 14 de los 19 convenios colectivos relevados”, agrega el trabajo.

También remarca que “se advierte un claro retroceso a lo largo del último semestre”.

En efecto, “hasta marzo se verificaron 8 meses consecutivos de contracción en términos reales. Sin embargo, los convenios colectivos de abril modificaron esta dinámica dando lugar a una recuperación parcial del poder de compra (+0,8%)”.

De esta forma, el poder adquisitivo acumuló un retroceso de un 1,7% en los primeros cuatro meses del año, en tanto que la variación interanual alcanza el -3,4%.