Murió una mujer de 66 años por gripe A en Salta: no tenía vacunación antigripal

Una mujer de 66 años falleció en Salta Capital tras haber sido diagnosticada con gripe A, lo que generó alarma en el sistema de salud provincial debido a que la paciente no contaba con la vacunación antigripal.

El Ministerio de Salud Pública de Salta confirmó que la mujer permaneció internada en terapia intensiva.

De acuerdo con El Tribuno, la víctima presentaba antecedentes de hipertensión arterial y enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), condiciones que aumentan el riesgo de desarrollar cuadros graves ante infecciones respiratorias.

La paciente inició síntomas el 7 de mayo y recién recibió atención médica el 21 de mayo, fecha en la que fue hospitalizada en el Hospital Señor del Milagro. El fallecimiento ocurrió el 27 de mayo, tras varios días de internación en cuidados intensivos.

El Ministerio de Salud Pública hizo hincapié en que la mujer no había recibido la vacuna contra la gripe.

Según los equipos epidemiológicos, este aspecto refuerza la importancia de completar los esquemas de inmunización, sobre todo en adultos mayores y personas con enfermedades crónicas.