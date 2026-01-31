domingo, febrero 1, 2026
Canasta escolar 2026: subas en útiles y tecnología complican el presupuesto familiar

Debora Pedreira

La vuelta a clases llega este año con una presión renovada sobre los presupuestos familiares. En un contexto de consumo cauteloso y precios aún inestables, el costo de la canasta escolar registró aumentos de hasta 15% interanual, con subas más marcadas en útiles y artículos tecnológicos, que disparan el gasto total cuando se incorporan a la compra.

Según un relevamiento de Focus Market para Naranja X, equipar a un alumno de primaria puede costar hasta $243.000, mientras que para secundaria el gasto supera los $1.100.000 si se suma un kit tecnológico.

El regreso a clases también modificó la forma de comprar. Crecen las compras escalonadas, la comparación de precios y la búsqueda de promociones, cuotas y medios de pago digitales. Este comportamiento refleja un corrimiento en los tiempos de compra y una mayor fragmentación entre lo indispensable y lo aspiracional, con el objetivo de sostener el consumo sin concentrar todo el gasto en una sola instancia.

Cuánto cuestan las canastas escolares

• Primaria:

• Útiles básicos: $42.637 (+24% interanual).

• Guardapolvos: $37.849 (+13%).

• Mochilas: desde $20.999 (tiras) hasta $133.924 (carro).

• Cartucheras: entre $19.000 y $28.300.

• Total: entre $120.485 (+14%) y $242.710 (+4%).

• Secundaria:

• Canasta básica (mochila, cartuchera y útiles): $95.592 (+15%).

• Kit tecnológico (notebook, impresora, auriculares y servicio de internet): $1.115.597 (+7%).

• Celular: $419.999 (+2%) más $25.697 de servicio (+32%).

“El comienzo de clases funciona como un termómetro del consumo masivo porque concentra en pocas semanas decisiones de compra que combinan necesidad, presupuesto y financiamiento”, explicó Damián Di Pace, director de Focus Market.

El relevamiento muestra que febrero sigue siendo el mes más elegido para las compras (36%), aunque pierde peso frente a 2025 (42%). Crece la proporción de quienes compran una semana antes del inicio (24%) y también diciembre gana participación (14%).

Las familias priorizan productos obligatorios como útiles básicos y guardapolvos, mientras que mochilas y cartucheras se definen por comparación de precios o se reutilizan del año anterior. Se imponen los combos y packs, y gana protagonismo el “carrito inteligente”, que combina primeras marcas con alternativas más accesibles.

Además, cambian los medios de pago: la tarjeta de crédito sigue liderando (34%), pero retrocede frente al 40% de 2025; las billeteras digitales se mantienen en 28%, y la tarjeta de débito avanza del 13% al 20%, desplazando al efectivo.

El canal online gana protagonismo: Tiendanube registró un crecimiento del 27% interanual en órdenes de compra en Arte y Librería, con un ticket promedio de $57.875. En tecnología, los auriculares —especialmente los modelos in ear— son los más demandados, mientras que notebooks, tablets e impresoras concentran las consultas en cadenas como Cetrogar.

Las empresas proyectan un crecimiento de ventas de entre 20% y 25% frente a 2025, impulsado por financiamiento en cuotas y beneficios logísticos.

