Irán entre la amenaza y la diplomacia: alerta máxima y señales de negociación con EE.UU.

En una jornada marcada por la escalada retórica y los movimientos militares, Irán envió un doble mensaje a la comunidad internacional. Por un lado, advirtió a Estados Unidos e Israel que sus fuerzas armadas se encuentran en “alerta máxima” tras el arribo de buques de guerra norteamericanos al Golfo Pérsico; por el otro, altos funcionarios del régimen reconocieron “avances” en la conformación de un marco para negociar con la administración de Donald Trump.

El despliegue del portaaviones USS Abraham Lincoln encendió las alarmas en Teherán. El jefe del ejército iraní, Amir Hatami, lanzó una dura advertencia: “Si el enemigo comete un error, sin duda pondrá en riesgo su propia seguridad, la seguridad de la región y la seguridad del régimen sionista”.

Pese al tono marcial, el presidente iraní Masud Pezeshkian intentó bajar la tensión durante una conversación con su par egipcio, Abdel Fattah al Sisi, al afirmar que “una guerra no beneficiaría ni a Irán, ni a Estados Unidos, ni a la región”.

En el plano diplomático, las señales son mixtas pero alentadoras. Mientras el canciller Abás Araqchi se mostró dispuesto a negociar el programa nuclear “en pie de igualdad” —aunque rechazó incluir el tema misiles—, el secretario de seguridad Alí Larijani aseguró tras reunirse con Vladimir Putin que “la puesta en marcha de un marco de negociación avanza”, desestimando lo que calificó como “propaganda de guerra”.

La tensión también se trasladó al terreno interno, con rumores de sabotajes en la ciudad portuaria de Bandar Abbás y en Parand, cerca de la capital.

Las autoridades se apresuraron a desmentirlos, atribuyéndolos a fugas de gas o pequeños incendios.

En este contexto volátil, el Mando Central estadounidense (CENTCOM) alertó que los Guardianes de la Revolución iniciarán “un ejercicio naval de dos días con fuego real” en el estratégico estrecho de Ormuz, instándolos a evitar comportamientos “poco profesionales”.