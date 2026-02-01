Atlético Tucumán y Huracán repartieron puntos por el Torneo Apertura

Atlético Tucumán y Huracán igualaron 1-1 en el estadio Monumental José Fierro, en el marco de la tercera fecha del Torneo Apertura.

Los goles fueron obra de Leandro Díaz, para el “Decano”, y Jordy Caicedo, para el “Globo”.

El partido tuvo ritmo cambiante, varias ocasiones de peligro y dos penales sancionados tras intervención del VAR, que terminaron siendo decisivos en el resultado.

El primer tiempo fue equilibrado, con llegadas para ambos equipos, aunque Huracán dispuso de las más claras en jugadas de ataque. Cuando parecía que el descanso llegaría sin goles, el VAR intervino a los 45+3 minutos y sancionó penal para Atlético Tucumán por una falta de Leonardo Gil sobre Nicolás Laméndola. Leandro Díaz ejecutó con precisión y puso el 1-0 parcial.

En el complemento, el Decano intentó sostener la ventaja, pero Huracán fue creciendo y se adueñó del protagonismo. A los 17 minutos, otra revisión del VAR derivó en penal para la visita por infracción de Ignacio Galván sobre Juan Bisanz. Jordy Caicedo no perdonó y empató con un potente disparo a la escuadra derecha.

Desde entonces, el partido se transformó en un ida y vuelta con espacios y aproximaciones en ambas áreas, aunque ninguno logró la contundencia necesaria para quebrar la igualdad. En tiempo de descuento, Atlético Tucumán tuvo la última chance con un cabezazo de Díaz que salió desviado, mientras que Huracán también inquietó con remates desde afuera.

Finalmente, el empate selló un reparto de puntos que dejó sensaciones dispares en ambos equipos, que ahora suman dos unidades en el torneo.