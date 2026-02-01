Platense superó a Talleres bajo la lluvia en Córdoba

Platense logró una valiosa victoria como visitante al imponerse 2-1 sobre Talleres de Córdoba en el estadio Mario Alberto Kempes, por la tercera fecha del Torneo Apertura.

El conjunto de Vicente López se apoyó en la eficacia y en los errores del rival para quedarse con tres puntos clave. Los goles fueron de Ignacio Vázquez, de penal, y un autogol de Gabriel Báez. El propio Vázquez, en una desafortunada acción, había marcado en contra para el descuento de la “T”.

Platense abrió el marcador a los 21 minutos del primer tiempo, cuando el VAR sancionó una mano de Ulises Ortegoza en el área. Ignacio Vázquez ejecutó con precisión desde los doce pasos y puso el 1-0. Talleres intentó reaccionar con centros y remates, pero se encontró con una defensa sólida y con Borgogno seguro bajo los tres palos, cerrando la primera parte con ventaja mínima para la visita.

En el inicio del complemento, el local alcanzó la igualdad: a los seis minutos, Vázquez convirtió en contra de su propio arco y decretó el 1-1 parcial. Con el empate, el partido ganó intensidad: Talleres tomó la iniciativa y Platense apostó a la contra.

Cuando el resultado parecía encaminado a la igualdad, llegó el golpe definitivo. A los 83 minutos, Gabriel Báez anotó en contra tras una jugada confusa en el área y selló el 2-1 para el “Calamar”. El tanto descolocó a Talleres, que se lanzó con todo en busca del empate.

En el cierre, el equipo cordobés acumuló centros y remates, incluido un cabezazo de José Palomino que se fue apenas desviado en tiempo de descuento. Sin embargo, Platense resistió con orden y carácter para quedarse con la victoria.

Con este triunfo, Platense se ubica en la cima junto a Vélez con siete unidades, mientras que Talleres quedó en la décima posición con apenas tres puntos, lamentando un partido que se le escapó por detalles y errores propios.