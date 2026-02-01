Perú aprobó la extradición de “Pequeño J”, el principal acusado del triple crimen de Florencio Varela

El Gobierno de Perú oficializó este sábado la extradición de Tony Janzen Valverde Victoriano, alias “Pequeño J”, señalado por la Justicia argentina como el principal responsable del triple homicidio ocurrido en Florencio Varela.

La decisión quedó plasmada en la Resolución Suprema Nº 041-2026-JUS, firmada por el presidente peruano José Enrique Jerí Oré y publicada el 30 de enero en Lima.

El acusado será trasladado a la Argentina para enfrentar el proceso judicial por los asesinatos de Lara Gutiérrez (15), Brenda del Castillo (20) y Morena Verdi (20). El expediente lo imputa por “homicidio agravado cometido con la participación premeditada de dos o más personas, con ensañamiento, alevosía y violencia de género en tres hechos”.

El marco legal establece requisitos estrictos para concretar la extradición. Antes del traslado, las autoridades peruanas deberán confirmar que “Pequeño J” no tenga causas penales pendientes ni condenas en su país; de existir algún proceso abierto, la entrega quedará suspendida.

Asimismo, el Estado argentino debió garantizar que se reconocerá al detenido el tiempo de privación de libertad cumplido en Perú durante el trámite de extradición.

La resolución lleva también las firmas del Ministro de Justicia, Walter Eleodoro Martínez Laura, y del Canciller, Hugo Claudio De Zela Martínez.