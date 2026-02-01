Gallardo definió la lista de River

River ya tiene confirmada la nómina de convocados para visitar a Rosario Central en Arroyito, en uno de los duelos más destacados del fin de semana por el Torneo Apertura.

Marcelo Gallardo presentó la lista con regresos importantes, bajas sensibles y una decisión que generó expectativa: el flamante refuerzo Kendry Páez no fue citado. El juvenil ecuatoriano apenas tuvo su primera práctica este sábado y, por eso, el cuerpo técnico decidió darle más tiempo de adaptación antes de su debut oficial.

En Núñez apuestan a una integración progresiva, permitiéndole aclimatarse al plantel y al ritmo del fútbol argentino. Su estreno, entonces, deberá esperar al menos una jornada más.

La gran noticia para River es el regreso de Marcos Acuña, quien recibió el alta médica y se perfila como titular en reemplazo de Matías Viña, expulsado ante Gimnasia. En cambio, Franco Armani sigue sin estar al ciento por ciento tras la molestia sufrida en la pretemporada, por lo que el arco continuará bajo la custodia del joven Santiago Beltrán, que viene sumando minutos y confianza en este inicio de torneo.

Convocados de River

Arqueros: Santiago Beltrán, Franco Jaroszewicz

Santiago Beltrán, Franco Jaroszewicz Defensores: Gonzalo Montiel, Marcos Acuña, Fabricio Bustos, Facundo González, Ulises Giménez, Lautaro Rivero, Lucas Martínez Quarta, Juan Portillo, Paulo Díaz

Gonzalo Montiel, Marcos Acuña, Fabricio Bustos, Facundo González, Ulises Giménez, Lautaro Rivero, Lucas Martínez Quarta, Juan Portillo, Paulo Díaz Mediocampistas: Aníbal Moreno, Fausto Vera, Giuliano Galoppo, Matías Galarza Fonda, Kevin Castaño, Juan Fernando Quintero, Tomás Galván, Santiago Lencina

Aníbal Moreno, Fausto Vera, Giuliano Galoppo, Matías Galarza Fonda, Kevin Castaño, Juan Fernando Quintero, Tomás Galván, Santiago Lencina Delanteros: Sebastián Driussi, Facundo Colidio, Maximiliano Salas, Ian Subiabre, Agustín Ruberto

Probable formación

Beltrán; Montiel, Martínez Quarta, Rivero, Acuña (o Díaz/Portillo); Vera, Aníbal Moreno, Galván; Quintero; Driussi y Colidio.

La expectativa por el debut de Kendry Páez sigue creciendo partido a partido, mientras River busca consolidarse en el torneo con una mezcla de experiencia y juventud.