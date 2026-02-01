Luciano Castro intenta recuperar a Griselda Siciliani con un romántico gesto

Luciano Castro no se resigna a dar por terminada su relación con Griselda Siciliani y, en un intento por reconquistarla, mandó colocar un pasacalles en la puerta de la casa de la actriz.

Tras la escandalosa ruptura marcada por rumores de infidelidad, el periodista Pepe Ochoa se acercó al domicilio de Siciliani para verificar la información y se encontró con el mensaje expuesto a la vista de vecinos y transeúntes.

“Me llegó un dato hermoso: Luciano Castro está desesperado por volver con Griselda Siciliani y le mandó a poner un pasacalles en la puerta de su casa”, relató la “suricata” de LAM antes de dirigirse al lugar.

Minutos más tarde, ya en el sitio, Ochoa confirmó la primicia y leyó el texto que generó sorpresa en el barrio:

“Te amo, Griselda, hasta el fin. Te extraño mucho. Luciano”.

El gesto deja en claro que el actor está decidido a revertir el desenlace y a demostrar públicamente su intención de reconciliarse. En su entorno cercano, incluso, habría admitido errores cometidos en el pasado.

Por su parte, la situación de Siciliani se mantiene bajo un estricto hermetismo. Habrá que esperar los próximos días para saber si existe una posibilidad de recomponer el vínculo o si la separación es definitiva.