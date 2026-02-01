Argentina alcanza el récord histórico de encarcelamiento y sobrepoblación penitenciaria

Argentina registra la tasa más alta de personas privadas de la libertad de toda su historia, según el último informe del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura (CNPT), publicado en enero de 2026. El documento analiza el crecimiento del encarcelamiento, la evolución de la ocupación penitenciaria por jurisdicción, las características judiciales y sociodemográficas de la población, así como la situación de quienes cumplen medidas de seguridad por motivos de salud mental.

Al 31 de diciembre de 2024, el sistema penitenciario contabilizaba 121.443 personas privadas de la libertad (PPL), lo que equivale a una tasa de 258 cada 100.000 habitantes, la más elevada registrada hasta la fecha. Cinco provincias superaron ampliamente ese promedio: Córdoba lidera con casi 377 PPL cada 100.000 habitantes, seguida por Mendoza (308), Buenos Aires (305), Santa Fe (286) y Salta (267).

En los últimos 25 años, la población carcelaria creció a un ritmo promedio del 6 % anual, con la única excepción de 2020, cuando descendió por la pandemia. En 2024, el incremento fue aún mayor, alcanzando el 7,1 %. Pese a la ampliación de plazas penitenciarias, la sobrepoblación persiste: a nivel nacional, los sistemas funcionan al 130,2 % de su capacidad, es decir, 130 personas alojadas donde caben 100.

Durante la última década, el número de internos aumentó un 67,7 %, aunque con fuertes disparidades entre provincias. Santa Fe mostró el crecimiento más pronunciado (244,8 %), seguida por Santiago del Estero (138,2 %) y Córdoba (116,6 %), jurisdicciones que duplicaron su población carcelaria entre 2015 y 2024.

En 2024, varias provincias —entre ellas Buenos Aires, Jujuy, Santa Fe, Santiago del Estero y Tucumán— ampliaron su capacidad penitenciaria. Sin embargo, buena parte de los nuevos establecimientos absorbieron personas que estaban alojadas en comisarías, lo que incrementó el encarcelamiento sin reducir significativamente la cantidad de detenidos en dependencias policiales.

El informe también examina la situación procesal y los tipos de delitos. Actualmente, el 62 % de la población carcelaria está condenada, mientras que el 37,3 % permanece procesada sin sentencia firme. Las diferencias entre jurisdicciones son notables: Neuquén registra el mayor porcentaje de condenados (99,6 %), mientras que provincias como Formosa (51 %), Córdoba (49 %), Buenos Aires (43 %) y Misiones (39 %) superan la media nacional de personas encarceladas sin condena.

Respecto a los delitos, predominan los contra la propiedad (36,4 %), seguidos por los contra las personas (21,7 %) y los contra la integridad sexual (20,5 %).