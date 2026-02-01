Venezuela: 310 presos políticos liberados en medio del debate por una amnistía general

El presidente de la ONG Foro Penal, Alfredo Romero, confirmó que desde el 8 de enero se han verificado 310 liberaciones de presos políticos en Venezuela, con un marcado incremento en la última semana, cuando se registraron 151 excarcelaciones.

Romero explicó que, tras un inicio lento, el ritmo de las liberaciones generó expectativas entre las familias que aún esperan la libertad plena y sin restricciones de sus seres queridos en las puertas de los centros de reclusión.

Respecto a la propuesta de amnistía general presentada por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, el abogado señaló que la reciben con optimismo, aunque advirtió sobre la necesidad de mantener cautela para evitar que la medida se convierta en un mecanismo de impunidad frente a violaciones de derechos humanos cometidas en el pasado.

Foro Penal subrayó que la amnistía debe ser una herramienta de pacificación y reunificación nacional, e instó a la Asamblea General a tratar el proyecto con carácter urgente. Al mismo tiempo, insistió en que la liberación de los más de 700 presos políticos que aún permanecen detenidos no debería depender de la aprobación de la ley, sino continuar de manera inmediata.

La organización también destacó la importancia de que el proceso incluya la participación activa de la sociedad civil y de las víctimas, para garantizar el cumplimiento de los principios internacionales de justicia y paz.

Finalmente, el organismo aclaró las diferencias jurídicas entre amnistía e indulto, remarcando que cualquier beneficio otorgado debe asegurar la no repetición de las persecuciones políticas en el país.