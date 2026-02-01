Postergan el paro aeroportuario, pero se esperan demoras por asambleas en las terminales

La huelga total en los aeropuertos del país, prevista inicialmente para este lunes 2 de febrero, fue aplazada por el gremio ATE tras la advertencia de sus asesores legales sobre la obligación de cumplir con la ley de esencialidad. La normativa vigente exige un preaviso mínimo de cinco días para este tipo de servicios, lo que traslada la fecha probable del paro al próximo lunes 9 de febrero.

Aunque la medida principal fue postergada, el sindicato mantiene un estado de asamblea permanente en las distintas terminales, situación que ya comenzó a provocar demoras y complicaciones en la programación de vuelos nacionales e internacionales.

El conflicto se originó por un incumplimiento salarial de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC). Según denunció el gremio, el Gobierno Nacional retrocedió en el pago de un adicional por “racionamiento” que ya había sido liquidado en el sistema oficial y no depositó los haberes en la fecha estipulada.

“El Gobierno tomó la incomprensible decisión de dar marcha atrás con un incremento salarial acordado, reliquidar los haberes y dejar a los trabajadores sin salarios”, señaló Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE, quien subrayó que el aumento figuraba en los recibos de sueldo a través del sistema SARHA.

Por su parte, fuentes de la ANAC informaron a la Agencia Noticias Argentinas que trabajan para desactivar la protesta y evitar afectaciones en las operaciones aéreas. Sin embargo, los delegados gremiales ratificaron que la medida será confirmada este lunes mediante un anuncio formal. “No sabemos cuándo vamos a cobrar y están desconociendo un aumento ya liquidado”, advirtió Marcelo Belelli, referente de ATE en Ezeiza, calificando la decisión oficial como una maniobra política que deteriora el poder adquisitivo de los trabajadores.

De concretarse el paro el 9 de febrero, la medida de fuerza se extenderá por 24 horas y paralizará áreas críticas como control terrestre, sanidad, bomberos y administración en los 30 aeropuertos del país. Durante esa jornada, todos los vuelos comerciales quedarían cancelados, con excepción de los traslados sanitarios, humanitarios, oficiales o de órganos para trasplantes.

Mientras tanto, a lo largo de esta semana, la operatividad en mostradores y pistas seguirá condicionada por las asambleas informativas que se desarrollan en los lugares de trabajo, generando demoras adicionales en la actividad aérea.