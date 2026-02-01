Patagonia en emergencia: más de 45 mil hectáreas arrasadas y cuatro parques bajo amenaza

El avance de los incendios forestales en la Patagonia alcanzó niveles críticos este domingo, con focos activos que afectan de manera simultánea a cuatro parques nacionales y una superficie devastada que ya supera las 45 mil hectáreas en el Parque Nacional Los Alerces.

De acuerdo con el último reporte de la Administración de Parques Nacionales (APN), la situación es de extrema complejidad por la simultaneidad de los focos en las zonas Norte y Centro, lo que obligó a un despliegue masivo de brigadistas en Chubut, Río Negro, Neuquén y Santa Cruz.

Las condiciones meteorológicas —temperaturas elevadas, vientos intensos y baja humedad relativa— dificultan las tareas de control y aumentan el riesgo de propagación hacia nuevas áreas boscosas.

En Los Alerces trabajan actualmente 247 brigadistas de la APN junto a la Agencia Federal de Emergencias (AFE) y 265 efectivos de Chubut. Además, otros 300 combatientes de distintas regiones del país permanecen en alerta para reforzar la línea de fuego. Las autoridades dispusieron el cierre de la Portada Norte del parque y la restricción del uso náutico en el Lago Futalaufquen, a fin de facilitar la operación de los 20 medios aéreos desplegados.

La magnitud de la crisis llevó al Gobierno nacional a preparar la declaración de Emergencia Ígnea para Santa Cruz, que se sumará a las provincias de Chubut, Río Negro, Neuquén y La Pampa, ya bajo ese estatus. En territorio santacruceño, los incendios se concentran al sur de Puerto San Julián, afectando la Reserva Provincial Península de San Julián y el Parque Interjurisdiccional Marino Makenke. Aunque el fuego llegó a situarse a apenas 4.000 metros de zonas residenciales en el Campo El Montañés, las autoridades aseguraron que, por el momento, no existe riesgo inmediato para las viviendas.

El reporte diario de la APN destacó la coordinación permanente entre jurisdicciones, priorizando la seguridad del personal y la conservación de los ecosistemas, en un escenario donde no se esperan precipitaciones en los próximos días.

En total, el Estado nacional ya movilizó 426 brigadistas y una amplia flota de apoyo logístico para contener los distintos frentes que avanzan sobre pastizales y bosques nativos en los parques Lago Puelo, Nahuel Huapi y Lanín, donde la vigilancia es constante para evitar que el fuego alcance áreas estratégicas o sectores de visitantes.