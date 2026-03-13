Canciller alemán dijo que se están empleando todos los canales diplomáticos para poner fin a la guerra

El canciller alemán, Friedrich Merz, afirmó que se están empleando todos los canales diplomáticos para poner fin a la guerra en Medio Oriente desatada por los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán y las represalias de la República Islámica contra objetivos en el golfo Pérsico, y resaltó que “no beneficia a nadie y perjudica a todos”.

“Estamos haciendo todo lo posible diplomáticamente, estamos usando todos los canales diplomáticos y esperamos encontrar maneras de poner fin a esta guerra lo antes posible”, dijo en una rueda de prensa en Badurfoss (Noruega) con sus homólogos noruego, Jonas Gahr Støre, y canadiense, Mark Carney.

Merz dio esta respuesta al ser preguntado por una periodista si apoyaría entablar contactos con Irán para lograr la reapertura del estrecho de Ormuz y destacó que se están realizando todos los esfuerzos posibles para poner fin al conflicto.

“No beneficia a nadie y perjudica a muchos económicamente. También nos perjudica a nosotros”, subrayó, después de que el diario británico Financial Times asegurase este viernes que Francia e Italia han entablado conversaciones con Teherán para desbloquear el estratégico estrecho.