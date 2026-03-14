Demoraron a tres personas y secuestraron cocaína en dos allanamientos

Personal de la comisaría Quinta, en colaboración con la UPPL y el GAD, aprehendió a tres personas y secuestró cocaína durante dos allanamientos que realizó este viernes.

La investigación que motivó el procedimiento se inició el 3 de marzo de 2026 a partir de un hecho denunciado por una mujer de 34 años, quien indicó que una persona se presentó en su domicilio de Santa Cruz 1729, la lesionó y la amenazó con un arma blanca.

El primer allanamiento se realizó en Junín 2224, donde los uniformados secuestraron nueve envoltorios de cocaína y demoraron a Juan Roberto Leonardo Banega (26).

El segundo procedimiento fue en Pacífico 1532 y se logró el hallazgo de elementos solicitados en el oficio librado por el Juzgado de Garantías Nº2 de Bahía Blanca. Además, se aprehendió a Luis Carlos Grimalt (39) por los delitos de lesiones leves, daño y amenazas agravadas.

Durante el operativo también se concretó la detención de Nicolás Gabriel Sánchez, de 24 años, sobre quien pesaba una orden de detención del 12 de julio de 2023, solicitada por la Cámara Primera en lo Criminal del Departamento Judicial de Chaco por infracción a la Ley 23.737.