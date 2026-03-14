La mora de familias en créditos alcanza su nivel más alto en 20 años

La cantidad de familias con atraso en el pago de créditos alcanzó su nivel más alto en dos décadas.

Según datos del Banco Central de la República Argentina analizados por consultoras privadas, en enero la mora de los hogares con los bancos llegó al 10,6% del total de préstamos.

En el caso de las billeteras virtuales, cerca del 25% del saldo acumula al menos tres meses de demora en los pagos.

El aumento se observa en las principales entidades del sistema financiero. Analistas del sector señalaron que el fenómeno ya se registra de manera generalizada.

Entre las empresas, la mora es menor, aunque el 12,9% presenta retrasos en sus créditos. Las mayores dificultades se concentran en los sectores de construcción, servicios profesionales y hotelería.

El Gobierno nacional indicó que se trata de una situación temporal que debería normalizarse con una baja de la inflación y de las tasas de interés.

En los bancos, en tanto, reconocen que el aumento de la mora comenzó a impactar en los balances. (Diario Clarín)