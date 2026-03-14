sábado, marzo 14, 2026
Locales

Desalojan una fiesta que no tenía habilitación ni permiso

De La Bahía 915

La Dirección General de Fiscalización del Municipio de Bahía Blanca informó que esta madrugada desalojó una fiesta privada con 60 personas en una vivienda de calle Charcas al 2700.

El operativo, que contó con el apoyo del personal de Guardia Urbana y de efectivos de la Policía bonaerense, se llevó a cabo a partir de denuncias por ruidos molestos realizadas al 109 por parte de vecinos del sector.

Además de la clausura del evento y tras constatar que no contaba con ningún permiso ni habilitación para su desarrollo, se labró la correspondiente acta de infracción.

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