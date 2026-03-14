Fútbol femenino: la Liga del Sur perdió con la Liga Tandilense y quedó fuera de la final

El seleccionado femenino de la Liga del Sur perdió 3 a 2 ante la Liga Tandilense en las semifinales del Torneo de Selecciones de la Federación Bonaerense Pampeana y no avanzó a la final.

Los goles del representativo de la Liga del Sur fueron convertidos por Antonella Sanhueza, de penal, y Sofía Mattos.

El partido se jugó en el predio del Club Aldosivi, en Punta Mogotes.

El equipo dirigido por Lofrano jugará por el tercer puesto ante La Plata, que perdió 1 a 0 frente a Mar del Plata.

El encuentro se disputará este sábado, desde las 18:30, en el predio deportivo de Aldosivi.

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