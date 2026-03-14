En baja: la utilización de la capacidad instalada industrial fue de 53,6% en enero

La industria manufacturera registró en enero una utilización de la capacidad instalada de 53,6%, por debajo del 55% anotado en el mismo mes de 2025, según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos.

El nivel se ubicó como el más bajo desde marzo de 2024 y reflejó un inicio de año con menor actividad en distintos sectores.

Entre las ramas con mayor uso de capacidad se ubicaron refinación de petróleo (86,8%), industrias metálicas básicas (67,6%), sustancias y productos químicos (64,8%), papel y cartón (61,7%) y alimentos y bebidas (60,2%).

En contraste, los niveles más bajos se registraron en productos textiles (23,7%), industria automotriz (24%) y metalmecánica (31,4%).

En estos sectores se observaron caídas interanuales en la producción, en particular en maquinaria agrícola, electrodomésticos y vehículos. (Clarín)