Canciller brasileño califica de “provocación sin precedentes” las declaraciones de Milei

El ministro de Relaciones Exteriores de Brasil, Mauro Vieira, afirmó este lunes que las declaraciones del presidente Javier Milei contra su homólogo Luiz Inácio Lula da Silva, durante la presentación de la candidatura presidencial de Flávio Bolsonaro en São Paulo, fueron “una provocación sin precedentes”.

En declaraciones al medio argentino Infobae, Vieira dijo: “Fue una provocación sin precedentes en la historia de más de 200 años de relaciones bilaterales, algo totalmente fuera de lugar”.

Durante su discurso en la convención del Partido Liberal (PL) de Brasil, el mandatario argentino calificó a Lula da Silva de “ladrón” y le recriminó “diseminar el socialismo” en América Latina.

También dijo que el presidente progresista ha llevado a Brasil, a su juicio, hacia una crisis fiscal.

Las declaraciones del canciller tuvieron lugar en la antesala de una reunión con el embajador brasileño en Buenos Aires, Julio Bitelli, quien viajó en la madrugada de este lunes a Brasilia tras ser llamado a consultas por la crisis diplomática desatada por las ofensas de Milei.

“Vino en un viaje privado a Brasil para participar de un evento partidista y el contenido de sus declaraciones fue agresivo y caracteriza una intromisión en temas internos y una ofensa no solamente al presidente Lula y al Poder Judicial, sino que también a las instituciones democráticas y al pueblo brasileño”, afirmó Vieira sobre Milei.

El jefe de la diplomacia brasileña agregó: “No nos intimidan los voceros de la extrema derecha, ni los nacionales ni los de afuera. Como dijo el presidente Lula, con mentiras nadie va a ganar a Brasil”.

La Cancillería brasileña informó el domingo de que Vieira convocó al embajador de Argentina en Brasilia, Daniel Raimondi, para transmitirle el “repudio” del Gobierno brasileño por las declaraciones de Milei y exigir explicaciones sobre su comportamiento durante su visita privada a Brasil.