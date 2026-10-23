Cayeron las compraventas de inmuebles en la provincia de Buenos Aires

Durante septiembre se registraron 12.971 compraventas de inmuebles en la provincia de Buenos Aires, según el relevamiento mensual del Colegio de Escribanos bonaerense.

La cifra representó una caída interanual del 10% respecto de las 14.366 operaciones concretadas en el mismo mes de 2025.

Sin embargo, en la comparación con agosto se observó una suba del 6%, ya que durante ese mes se habían contabilizado 12.233 escrituras.

En cuanto a las hipotecas, en septiembre se firmaron 1.823 actos, lo que significó una caída interanual del 25%. En relación con agosto, en cambio, se registró un incremento del 12%.

El presidente del Colegio de Escribanos de la Provincia de Buenos Aires, Guillermo Longhi, consideró que el crecimiento mensual representa una señal positiva, especialmente porque también se refleja en las hipotecas.

No obstante, señaló que la actividad todavía se encuentra por debajo de los niveles del año pasado.

Longhi sostuvo que los próximos meses serán importantes para determinar si la mejora logra mantenerse.

En ese sentido, destacó que la evolución del crédito, las condiciones generales del mercado y la confianza serán factores fundamentales para que las decisiones de inversión se traduzcan en un mayor número de operaciones inmobiliarias.