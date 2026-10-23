Más de diez terremotos sacudieron el sur de Italia y uno alcanzó una magnitud de 5,5

Más de una decena de terremotos sacudieron este viernes el mar Tirreno meridional, al norte de Sicilia, en el sur de Italia. El sismo de mayor intensidad alcanzó una magnitud de 5,5 y se sintió con fuerza en Palermo y otros municipios de la isla.

Según informó el Instituto Nacional de Geofísica y Volcanología (INGV), el temblor principal se registró a las 12.19, hora local, a unos nueve kilómetros de profundidad, al noroeste de las islas Eolias.

El terremoto formó parte de un enjambre sísmico registrado durante la mañana en la misma zona, con magnitudes de entre 2,0 y 5,5 y profundidades que oscilaron entre los ocho y los 32 kilómetros.

Entre los movimientos más destacados se registró un sismo de magnitud 4,3 a las 11.51, a 24 kilómetros de profundidad. Posteriormente, se produjo el terremoto principal de magnitud 5,5 y, cinco minutos después, otro temblor de magnitud 4,0, a ocho kilómetros de profundidad.

Las sacudidas se sintieron en Palermo y otras localidades de la provincia. Como medida preventiva, las autoridades suspendieron temporalmente las clases y evacuaron establecimientos educativos.

Hasta el momento, las autoridades locales no informaron sobre víctimas ni daños materiales.