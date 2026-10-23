Detuvieron a un hombre acusado de abusar reiteradamente de sus dos hijas en Villa General Arias

Personal de la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) detuvo a un hombre que tenía un pedido de captura vigente desde noviembre de 2025, acusado de cometer reiterados abusos sexuales contra sus dos hijas menores de edad. La investigación está a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº 3, conducida por la fiscal Agustina Olguín.

De acuerdo con la causa, los hechos ocurrieron entre 2012 y 2018 en el domicilio familiar de Villa General Arias, partido de Coronel Rosales.

Según la investigación, el imputado aprovechaba las ausencias de la madre, quien se encontraba trabajando, para someter a las niñas a distintas situaciones de contenido sexual abusivo, que incluían tocamientos e ingresos a sus camas durante la noche.

Al momento de los hechos, una de las víctimas tenía entre 6 y 11 años, mientras que la otra tenía entre 9 y 13.

En el requerimiento de detención, la fiscalía sostuvo que el acusado se habría valido de la convivencia y de la corta edad de las víctimas para cometer los hechos.

Además, señaló que la reiteración de las conductas durante un período prolongado habría provocado un grave ultraje contra la sexualidad de ambas niñas.

Tras su detención, el hombre fue trasladado para prestar declaración indagatoria. Durante esa instancia, hizo uso de su derecho constitucional a no declarar.

Finalmente, quedó formalmente imputado por dos hechos de abuso sexual gravemente ultrajante y tentativa de abuso sexual con acceso carnal, todos agravados por el vínculo y la convivencia.