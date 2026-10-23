El Financial Times cuestionó la falta de empatía de Milei con los sectores afectados por su programa económico

El diario británico Financial Times consideró que el presidente Javier Milei “ha mostrado escasa empatía” con los sectores perjudicados por su programa de gobierno y sostuvo que “el ambiente se ha vuelto sombrío” a un año de las elecciones.

En un artículo titulado “Las reformas de Milei bajo presión”, la publicación calificó al mandatario argentino como un “excéntrico outsider” y analizó las dificultades que enfrenta su gestión.

Para elaborar el informe, el medio recogió testimonios de comerciantes, economistas, empresarios y dirigentes políticos argentinos que, en su mayoría, expresaron críticas sobre la situación del país.