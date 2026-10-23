Franco Colapinto corre en el gran premio de Estados Unidos: horarios y dónde ver la Fórmula 1

El argentino Franco Colapinto afrontará este viernes las primeras prácticas libres del Gran Premio de Estados Unidos de Fórmula 1, que se disputa en Austin, Texas.

Después de abandonar las dos carreras en Singapur, el piloto buscará recuperarse con Alpine durante la actividad del fin de semana.

La programación comenzará este viernes 23 de octubre con la primera práctica libre, a las 14.30 (hora argentina), mientras que la segunda sesión se desarrollará a las 18.

El sábado 24, la tercera práctica libre será a las 14.30 y la clasificación comenzará a las 18. En tanto, la carrera principal se disputará el domingo 25 de octubre, a partir de las 17, a un total de 56 vueltas.

La actividad podrá verse en Argentina por Fox Sports, en Sudamérica a través de Disney+, en España por DAZN y mediante la plataforma F1 TV.