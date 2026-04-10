Cayó la financiación con tarjetas de crédito y advierten por contracción del consumo

En el primer trimestre del año, la financiación con tarjetas de crédito en pesos cayó 6,8% en términos nominales, en un contexto de retracción en el consumo.

Sin embargo, en marzo se registró un avance que no alcanzó a contrarrestar la tendencia de los dos meses anteriores.

Los datos se desprenden de un reciente informe de First Capital Group con base en cifras proporcionadas por el Banco Central (BCRA) para marzo.

En ese mes, la operatoria a través de estas tarjetas subió en términos nominales un 3,2% a nivel mensual, y el saldo total acumulado alcanzó los $24 billones de pesos. Esto implicó un crecimiento interanual del 37,8% frente a los $17,4 del mismo período anterior.

En lo que respecta a las variaciones reales, la suba mensual llegó al 0,2%, mientras que a nivel interanual el incremento fue del 4,3%.

“La gran variación experimentada este mes en relación con el anterior, la debemos buscar más por factores técnicos y prácticos”, señaló Guillermo Barbero, socio de First.

En ese sentido, el especialista sostuvo que la disparidad surge a partir de “comparar dos meses con gran diferencia de días y distintos momentos de cierres contables”, más que por un cambio brusco en el consumo.

“Se repiten aquí las causas expresadas en el rubro de los préstamos personales”, agregó. (Ámbito)