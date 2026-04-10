La ANMAT prohibió cosméticos antiage y cápsulas para cafeteras por irregularidades

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) dispuso la prohibición de una serie de productos cosméticos y cápsulas de limpieza para cafeteras tras detectar graves irregularidades en su registro, origen y comercialización.

A través de las disposiciones 1824/2026 y 1825/2026, publicadas en el Boletín Oficial, el organismo avanzó contra artículos que carecen de autorización sanitaria y presentan inconsistencias en su fabricación, lo que representa un riesgo para la salud.

Cosméticos sin aval sanitario

La medida alcanza a la línea ALPHA MEN CARE, que incluye una crema antiage y otros productos de uso facial y capilar. La investigación fue llevada adelante por el Servicio de Productos Cosméticos e Higiene Personal, dependiente de la Dirección de Evaluación y Gestión de Monitoreo de Productos para la Salud.

El caso más relevante fue el de la “Crema antiage, lote 283624, vencimiento 08/2026”, cuya fabricación no pudo ser acreditada por la empresa habilitada ante la ANMAT. Según se constató, se utilizó un número de legajo correspondiente a Laboratorio Laborit S.R.L., que negó haber producido ese lote.

El organismo advirtió así una posible usurpación de registros oficiales, lo que implica que los consumidores podrían haber estado expuestos a sustancias de composición desconocida y sin control sanitario.

La prohibición se extendió a toda la línea, incluyendo shampoo anti canas, serum para ojeras, gel de limpieza, jabón y corrector de imperfecciones, todos ellos sin inscripción sanitaria obligatoria.

Cápsulas para cafeteras también prohibidas

En paralelo, la ANMAT bloqueó la comercialización de cápsulas de limpieza para máquinas de café identificadas como “URNEX. CLEANING cup” y “URNEX – NESPRESSO CLEANING CAPSULES”.

Según la investigación, estos productos no cuentan con registro nacional ni etiquetado en español, requisitos exigidos por la normativa vigente para artículos domisanitarios importados.

La alerta surgió tras una denuncia de Wayne Chemical S.R.L., que detectó la venta de estas cápsulas en comercios y plataformas online con etiquetas en inglés, sin datos de procedencia ni responsable local.

El relevamiento confirmó que los productos se comercializaban incluso en la vía pública y por internet, lo que agrava la falta de trazabilidad y control. (Ámbito)