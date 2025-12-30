martes, diciembre 30, 2025
Policiales

Chocaron una moto y una camioneta: hospitalizan a un hombre

De La Bahía Noticias

Un hombre de 31 años sufrió un traumatismo en la mandíbula en un choque que se produjo en Chiclana y EEUU.

La víctima, que transitaba en una moto Honda XR 150, debió ser trasladada a un hospital en una ambulancia del servicio Siempre para recibir una mejor atención.

En tanto, el otro vehículo involucrado en el siniestro fue una Toyota Hilux, que era guiada por un hombre de 76 años que resultó ileso.

En el lugar también trabajaron la Policía, personal de Tránsito Urbano y la guardia de Defensa Civil.

