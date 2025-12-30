martes, diciembre 30, 2025
Locales

Cómo funcionarán los colectivos en Bahía Blanca durante el fin de año

De La Bahía 915

Este miércoles 31 de diciembre, día de asueto administrativo, y el jueves 1° de enero, feriado nacional, el transporte público urbano funcionará con horarios especiales en la ciudad.

El día 31, los colectivos circularán hasta las 20, con última salida desde cada cabecera.

En tanto, el 1° de enero, el servicio se prestará de 7 a 21.

Las frecuencias pueden consultarse en el sitio gpsbahia.com.ar (cuadro Horarios de Fiestas).

