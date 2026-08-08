domingo, agosto 9, 2026
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Con un gol de Olivera, Olimpo derrotó a Huracán Las Heras

De La Bahía 915

Olimpo derrotó 1 a 0 a Huracán Las Heras en Mendoza, por la segunda fecha del Nonagonal del Torneo Federal A.

El único gol del encuentro llegó a los 3 minutos del primer tiempo, cuando Marcelo Olivera sacó un remate desde fuera del área que se convirtió en el 1-0 para el equipo bahiense.

Tras la desventaja, el conjunto mendocino tomó la iniciativa y generó varias situaciones para alcanzar el empate. Entre las más claras, un cabezazo que dio en el travesaño y un remate de Juan Bonet que pasó cerca del arco defendido por Olimpo.

El equipo dirigido por el aurinegro logró sostener la ventaja y se quedó con tres puntos como visitante.

Ahora, Olimpo volverá a jugar el miércoles a las 19:30, cuando reciba a Villa Mitre en una nueva edición del clásico bahiense por el Torneo Federal A.

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