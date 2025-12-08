Con un movimiento moderado, se desplazaron 1.377.810 turistas por la Argentina durante el fin de semana largo

El número de turistas que viajó creció un 43,5% frente al mismo fin de semana de 2023, informó la CAME (Confederación Argentina de la Mediana Empresa).

El clima inestable, con pronósticos de tormentas, moderó la decisión de viaje hacia algunos destinos, pero el movimiento turístico terminó mostrando un desempeño bastante sólido para esta altura del año.

De acuerdo con el relevamiento de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), durante el fin de semana largo por el Día de la Inmaculada Concepción se desplazaron 1.377.810 turistas por la Argentina, un 43,5% más que en el mismo feriado de 2023 (en 2024 no hubo feriado).

La fecha volvió a consolidarse como uno de los momentos de movilidad turística previos al verano.

La estadía promedio fue de dos noches, menor a los 2,6 días de estadía que se registraron en 2023, una tendencia que se viene profundizando en un contexto de menor poder adquisitivo de las familias, que privilegian escapadas más cortas, cercanas y de bajo costo presupuestario.

El gasto promedio diario por turista fue de $ 90.495, un 8,8% mayor en términos reales contra 2023. Este aumento refleja un mayor esfuerzo de consumo de los viajeros, que concentraron sus gastos en servicios esenciales y en experiencias de alto valor percibido.

En total, los turistas desembolsaron $ 249.370 millones a lo largo del fin de semana, lo que implicó un aumento del 20,1% real frente a 2023. De esta manera, los feriados largos de noviembre y diciembre vuelven a mostrar su relevancia como dinamizadores tempranos de la temporada estival.

MÁS INFORMACIÓN: Las ventas minoristas pyme descendieron en noviembre

La Esperanza se consagró campeón del Torneo Único de Primera División de Futsal

ATE ratificó el paro nacional de mañana en contra de la reforma laboral