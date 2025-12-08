Un potente terremoto sacude el noreste de Japón

Un fuerte terremoto de magnitud 7,5 sacudió el noreste de Japón a última hora del lunes, provocando órdenes de evacuación para unos 90.000 residentes y alertas de tsunami que horas más tarde se rebajaron a avisos.

La Agencia Meteorológica de Japón dijo inicialmente que un tsunami con olas de hasta tres metros (10 pies) podría golpear la costa noreste de Japón después de que el terremoto sacudiera la costa a las 11:15 p. m. (14:15 GMT).

Se emitieron alertas de tsunami para las prefecturas de Hokkaido, Aomori e Iwate, y se observaron olas de 20 a 70 centímetros (7 a 27 pulgadas) de altura en varios puertos, dijo la JMA.

En las primeras horas del martes, la JMA rebajó las advertencias a avisos, lo que significa que ahora ve menores alturas de ola estimadas y menos riesgo de inundación.

El epicentro del sismo se situó a 80 kilómetros de la costa de la prefectura de Aomori, a una profundidad de 54 kilómetros, añadió la agencia.

En la escala japonesa de intensidad sísmica de 1 a 7, el temblor se registró como “superior a 6” en la ciudad de Hachinohe, prefectura de Aomori, un sismo lo bastante fuerte para que sea imposible mantenerse de pie o moverse sin arrastrarse.

En este tipo de temblores, la mayoría de los muebles pesados pueden derrumbarse y los azulejos de las paredes y los cristales de las ventanas resultan dañados en muchos edificios.

Hasta las 17:00 GMT, la cadena pública NHK apenas informaba de daños importantes o víctimas. Según un empleado de un hotel de Hachinohe, varias personas resultaron heridas y fueron trasladadas al hospital, pero todas estaban conscientes.

“Por el momento, me han informado de siete heridos“, declaró a la prensa la primera ministra, Sanae Takaichi, a primera hora de la mañana del martes en Japón.

East Japan Railway suspendió algunos servicios en la zona, que también se vio afectada por el fuerte sismo de magnitud 9,0 de marzo de 2011.

“Existe la posibilidad de que se produzcan nuevos terremotos potentes y más fuertes en los próximos días”, dijo un funcionario de la JMA en una sesión informativa.

Tras el temblor, la JMA emitió un aviso para una amplia región desde la isla más septentrional de Hokkaido hasta la prefectura de Chiba, al este de Tokio, pidiendo a los residentes que estuvieran alerta ante la posibilidad de que se produjera de nuevo un fuerte terremoto en el plazo de una semana.

No se registraron irregularidades en las centrales nucleares de la región gestionadas por Tohoku Electric Power y Hokkaido Electric Power, según informaron las empresas.

Tohoku Electric dijo inicialmente que miles de hogares se habían quedado sin electricidad, pero más tarde rebajó esa cifra a cientos. (Reuters)