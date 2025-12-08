El 72% de los empleados argentinos cobra menos de $1 millón

Un estudio del Instituto Gino Germani de la Universidad de Buenos Aires (UBA) encendió las alarmas sobre el colapso de los ingresos en Argentina.

El informe reveló que el fenómeno del “trabajador pobre” se encuentra profundamente consolidado, con la mayoría de los trabajadores recibiendo sueldos insuficientes para cubrir la canasta básica.

Según supo la agencia Noticias Argentinas, un 72% del conjunto de los trabajadores (incluyendo formales e informales) recibe un sueldo inferior a $1 millón de pesos por mes.

Este umbral es crítico, ya que la Canasta Básica Total (CBT) para un hogar tipo ascendía a $1.213.799 pesos en octubre de 2025.

El gasto en servicios (gas, luz, agua) representaba el 4% de un salario mediano a fines de 2023, pero en 2025 pasó a ser el 11% del mismo salario. Esta situación, aseguran los investigadores, condena a amplios sectores a la “pobreza residencial”.

