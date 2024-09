Condenan a un hombre por abusar de una joven en Monte Hermoso

El juez Eugenio Casas, integrante del Tribunal en lo Criminal Nº 2, condenó a Emanuel Alejandro Ballesteros a la pena de 7 años de prisión por haber abusado de una joven de 15 años en la localidad de Monte Hermoso.

Según la causa, el hecho se produjo el 17 de septiembre de 2017 cuando el imputado abusó de manera carnal de la menor en su departamento ubicado en Faro Recalada al 1000 de esa localidad y ella se encontraba de visita de manera ocasional en el lugar por tener una relación de conocimiento previo.

Cuando la joven logró salir del lugar, en estado de shock, se dirigió a la casa de un amigo para contarle lo que había vivido, unos días después su padre tomó conocimiento de lo sucedido y se radicó la denuncia para que investiguen los hechos.

Ballesteros fue condenado como autor penalmente responsable del delito de abuso sexual con acceso carnal y – como había llegado al juicio en libertad – la fiscalía solicitó que sea detenido.

El juez no hizo lugar al requerimiento del Ministerio Púbico porque, según su criterio, el acusado no se ha ocultado ni ha impedido el accionar de la justicia, por lo tanto no existen peligros procesales que justifiquen su detención cuando la condena no se encuentra firme.

