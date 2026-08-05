Confirmado: el papa León XIV llega a la Argentina el 8 de noviembre

El director de la Sala de Prensa de Santa Sede, Matteo Bruni, informó que “el Santo Padre León XIV realizará un viaje apostólico a Uruguay, Argentina y Perú del 6 al 17 de noviembre de 2026, aceptando la invitación de los jefes de Estado y de las autoridades eclesiásticas de esos respectivos países”.

El Sumo Pontífice visitará Montevideo, Paysandú y Florida del 6 al 8 de noviembre; Buenos Aires, Córdoba y Luján del 8 al 11 de noviembre; y Lima, Chiclayo, Cuzco y Pucallpa del 11 al 17 de noviembre.

“El programa del viaje se dará a conocer a su debido tiempo”, señala el comunicado del Vaticano.